العراق يفتح أبوابه لـ"خليجي 28".. بغداد تستضيف البطولة

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العراق، إنّ العاصمة العراقية بغداد ستستضيف رسميًا النسخة الثامنة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 28"، وذلك بعد النجاح الذي حققه العراق في تنظيم النسخة الخامسة والعشرين بمدينة البصرة وتجهيز الملاعب لاستقبال المنافسات.

وأضافت أنّ الإعلان جاء عقب اجتماع وزير الشباب والرياضة العراقي ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي شهد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد، لتوفير الظروف المناسبة واستكمال التجهيزات اللازمة لاستضافة البطولة.

وأوضحت التميمي أنّ الاستعدادات تشمل تشكيل لجان لمتابعة المواقع المخصصة للاتحاد، وتجهيز الملاعب والفعاليات المرتبطة بالبطولة، مشيرةً إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء العراقي للجوانب اللوجستية المتعلقة بالاستضافة.