انفجار أسطوانة بوتاجاز يشعل حريقًا داخل مطعم بحدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، فجر اليوم، اندلاع حريق داخل أحد المطاعم الشهيرة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المحل، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

كواليس الحريق

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبدأت التعامل مع النيران ومحاصرتها.

ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل، قبل امتدادها إلى الأماكن والعقارات المجاورة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر الرسمي بالحادث، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.