سقوط بلطجى روع المواطنين بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة تجاه المواطنين باستخدام سلاح أبيض، وفرض مبالغ مالية عليهم، فضلاً عن تعاطيه المواد المخدرة بالمنوفية.



بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور، وتبين عدم حيازته أى مواد مخدرة.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





