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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف الشرقية تعقد لجنة لاختبار المتقدمين لمسابقة علوم القرآن الكريم

أوقاف الشرقية
أوقاف الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية دعم الأنشطة الدينية والعلمية التي تسهم في نشر صحيح الدين وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في رعاية حفظة القرآن الكريم والمتميزين في علومه، واكتشاف المواهب القرآنية وتنمية قدراتها العلمية، بما يسهم في بناء الوعي الديني الصحيح لدى النشء والشباب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن المديرية عقدت لجنة اختبار مسابقة علوم القرآن الكريم، برئاسته، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بكتاب الله تعالى ورعاية المتميزين في علومه، مشيراً إلى أن الاختبارات تجرى على مدار أربعة أيام، وفقا للضوابط والمعايير المقررة، لضمان الدقة والموضوعية في تقييم المتسابقين.

وقال وكيل الوزارة إن اللجنة ضمت نخبة من المتخصصين في علوم اللغة العربية والتفسير وعلوم القرآن الكريم، وهم الدكتور محمد عطية، أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالزقازيق، والدكتور إبراهيم محمد حسانين، مدرس التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، وإيمان جمال، المحكمة الدولية المعتمدة بوزارة الأوقاف.

وأضاف أن المسابقة تأتي في إطار حرص الوزارة على العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتشجيع التنافس الشريف في حفظ كتاب الله تعالى وإتقان علومه، بما يسهم في إعداد جيل يجمع بين التميز العلمي والإتقان القرآني، مؤكدًا استمرار جهود المديرية في دعم الأنشطة القرآنية والعلمية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وتواصل مديرية أوقاف الشرقية جهودها في خدمة كتاب الله تعالى، داعية الله عز وجل التوفيق والسداد لجميع المتسابقين، وأن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.

الشرقية محافظ الشرقية الأنشطة الدينية نشر صحيح الدين

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