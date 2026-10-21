استعدادًا لمهرجان الزيتون الدولي الأول.. محافظ مطروح يتفقد الاستعددات النهائية للمشاركين

أجرى اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، جولة ميدانية يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، لتفقد المواقع المقترحة لإقامة مهرجان الزيتون الدولي الأول، المقرر خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.

تفقد موقع المهرجان

استهل المحافظ جولته بتفقد الكورنيش الجديد، للوقوف على مدى جاهزيته لاستضافة فعاليات المهرجان، موجّهًا باستكمال التجهيزات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان حسن التنظيم.

كما تفقد حديقة كليوباترا، موجّها بحصر موقف الحدائق والملاهي بالمحافظة وتقييم احتياجاتها لرفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد كلية التربية الرياضية بمنطقة الجمع الخماسي، للاطلاع على إمكاناتها واحتياجاتها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من مهرجان الزيتون الدولي الأول في الترويج للمنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة للتسويق والاستثمار، بما يدعم المزارعين والمنتجين بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين السنيني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب جاد نافع، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، والمهندس أحمد يوسف، ووكيل مديرية الزراعة، وممثلي الجهات المعنية.