قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارجية الاحتلال: تركيا تعمل على زعزعة استقرار منطقة شرق البحر الأبيض
ماكرون ينتقد ترامب بشدة: استغل ما يجري في فرنسا لصالح الانتخابات
الوزراء: مشروعات متكاملة لتعزيز الأمن المائي في مصر ومواجهة الفجوة المائية
احتجاجات أوروبا تتصاعد.. غلاء المعيشة وأزمة السكن يشعلان المواجهات مع الشرطة
مدبولي: الرئيس يعتزم الإعلان عن برنامج كبير يشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار ومشروعات لمتوسطي الدخل
أثناء الطابور الصباحي.. إصابة طالبتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
عيار 21 وصل 6280 جنيها .. أسعار الذهب اليوم في مصر
هتك عرض وتحرش.. رفض طلب رد هيئة المحكمة في قضية مؤسس بيت فاطم
غدًا.. قرعة كأس مصر تحدد مواجهات دور الـ32 حتى النهائي
بوتين: روسيا مستعدة لإرسال شحنات من الديزل إلى السوق الأمريكية
إسرائيل تعتقل مرشحا لعضوية الكونجرس الأمريكي في الضفة
التموين: 30 ألف بدال و8400 منفذ «جمعيتي» لتوفير السلع للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لمهرجان الزيتون الدولي الأول.. محافظ مطروح يتفقد الاستعددات النهائية للمشاركين

محافظ مطروح خلال تفقد الكورنيش
محافظ مطروح خلال تفقد الكورنيش
ايمن محمود

أجرى اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، جولة ميدانية يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، لتفقد المواقع المقترحة لإقامة مهرجان الزيتون الدولي الأول، المقرر خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.

تفقد موقع المهرجان 

استهل المحافظ جولته بتفقد الكورنيش الجديد، للوقوف على مدى جاهزيته لاستضافة فعاليات المهرجان، موجّهًا باستكمال التجهيزات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان حسن التنظيم.

كما تفقد حديقة كليوباترا، موجّها بحصر موقف الحدائق والملاهي بالمحافظة وتقييم احتياجاتها لرفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وشملت الجولة تفقد كلية التربية الرياضية بمنطقة الجمع الخماسي، للاطلاع على إمكاناتها واحتياجاتها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من مهرجان الزيتون الدولي الأول في الترويج للمنتجات المحلية وفتح آفاق جديدة للتسويق والاستثمار، بما يدعم المزارعين والمنتجين بالمحافظة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور حسين السنيني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب جاد نافع، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، والمهندس أحمد يوسف، ووكيل مديرية الزراعة، وممثلي الجهات المعنية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات زيتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة

بيراميدز

إعلامي: بيراميدز ماشي زي القطر السريع.. والأهلي لم يستعد مستواه المعهود رغم التحسن

ترشيحاتنا

إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك

غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة مخالفات السلع الإستراتيجية

منتدى مصر

اللواء جمال عوض: 550 مليار جنيه معاشات سنويًا.. وسداد 1.61 تريليون جنيه منذ بدء الإصلاح

سيد عبد العال - رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ

سيد عبد العال يطرح مقترحات لتمويل الحماية الاجتماعية بعيدًا عن زيادة الضرائب

بالصور

تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

هنا شيحة بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد