ماكرون يصل إلى الرياض في زيارة للسعودية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، وكان في مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة، بحسب ما أوردته صحيفة «الشرق الأوسط».

وتأتي الزيارة في إطار التحركات الدبلوماسية الفرنسية السعودية، وسط اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب تقارير إعلامية، تأتي المحطة السعودية ضمن جولة خليجية أجراها ماكرون وشملت الكويت والإمارات والبحرين وقطر، قبل وصوله إلى الرياض في زيارة لم تكن مدرجة مسبقًا ضمن برنامج الجولة المعلن.

وتهدف الزيارة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عن الرئاسة الفرنسية، إلى إظهار تضامن باريس مع الرياض في مواجهة هجمات الحوثيين، إلى جانب بحث أمن الطاقة والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية.

