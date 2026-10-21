الأنبا دانيال والأنبا مرقس يؤكدان أهمية التعاون في خدمة المجتمع خلال لقاء المحبة بأسيوط

أكد صاحبا النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، أهمية المحبة والتعاون في خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال "لقاء المحبة"، الذي أقيم بدار أم المحبة الإلهية، بدير درنكة، بأسيوط، على شرف غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بحضور السيد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وعدد من قيادات المحافظة.

ورحّب نيافة الأنبا مرقس وليم بالحضور خلال كلمته في "لقاء المحبة"، مشيرًا إلى المكانة التاريخية، والروحية للمحافظة، التي تحتضن بعض محطات مسار رحلة العائلة المقدسة، بما يعكس إرثها الديني، والحضاري العريق، ويجسد قيم السلام، والتعايش، والمحبة التي تميز المجتمع المصري.

وأكد الأنبا مرقس أن مشاركة ممثلي مؤسسات الدولة، والقيادات التنفيذية، والشعبية، والدينية في اللقاء تعكس روح التعاون والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان، وتحقيق التنمية، والارتقاء بجودة حياته أهداف مشتركة تتطلب تضافر الجهود، كما وجّه نيافته التحية والتقدير للقيادة السياسية، لما تبذله من جهود للحفاظ على أمن الوطن، واستقراره.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا دانيال لطفي عن سعادته بالتعاون بين إيبارشيتي أسيوط، والقوصية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس وحدة الرؤية، وتبادل الخبرات، والعلاقات الطيبة، ويساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم.

وشدد الأنبا دانيال على أن العمل المشترك يمثل أساسًا لبناء المجتمع، لافتًا إلى أن رسالتي الإسلام، والمسيحية تدعوان إلى المحبة، والسلام، واحترام الإنسان، بما يعزز ثقافة الحوار، والتفاهم بين أتباع الديانات، ويفتح آفاقًا أكبر للتعاون في خدمة الوطن، والمواطن.