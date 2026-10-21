إيقاف لاعب ريال بيتيس 4 مباريات بسبب طرده أمام برشلونة

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، إيقاف لاعب خط وسط ريال بيتيس، فاكوندو بيرنال، لمدة أربع مباريات، وذلك على خلفية طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام برشلونة بنتيجة 5-2 نهاية الأسبوع الماضي.



وجاء طرد بيرنال في الدقيقة 54، بعد لحظات من تسجيل ريال بيتيس هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2، وأوضح تقرير لجنة الانضباط، الصادر يوم الأربعاء، أن بيرنال أمسك بلاعب برشلونة، لامين يامال، من عنقه، ثم وجه له ضربتين برأسه.



واعتُبر تصرف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بمثابة اعتداء على لامين في وقت لم تكن فيه الكرة قيد اللعب، وتنص اللوائح التأديبية على عقوبة تتراوح بين الإيقاف لأربع مباريات و12 مباراة في مثل هذه الحالات، وقد فُرضت على بيرنال العقوبة الدنيا.



وكان لامين قد تلقى بطاقة صفراء قبل واقعة الطرد بسبب دفعه لبيرنال، وبعد خروج بيرنال، سجل برشلونة ثلاثة أهداف إضافية، حيث قدم لامين تمريرة حاسمة لزميله جابرييل جيسوس سجل منها الهدف الثالث للنادي الكتالوني.

إيقاف المدير الرياضي



كما تعرض المدير الرياضي لنادي ريال بيتيس، مانو فاخاردو، لعقوبة الإيقاف لمباراتين مع فرض غرامة مالية عليه، وذلك بسبب سلوك يتنافى مع الروح الرياضية.



وبذلك، سيغيب لاعب الوسط الأوروجوياني عن مباريات ريال بيتيس في الدوري الإسباني (لا ليجا) أمام كل من سيلتا فيغو، ومالقة، وإلتشي، بالإضافة إلى مباراة الديربي ضد إشبيلية المقررة في 22 نوفمبر.



ويحتل ريال بيتيس حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.