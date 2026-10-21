تراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 3 ملايين برميل خلال أسبوع

سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعًا بأكثر من 3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لما أوردته «بلومبرج»، في انخفاض تجاوز توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 100 ألف برميل فقط.

ويعكس الفارق بين الانخفاض الفعلي والتوقعات حجم المفاجأة في بيانات المخزونات، التي تحظى بمتابعة واسعة من المتعاملين في أسواق الطاقة، نظرًا إلى تأثيرها المحتمل على تحركات أسعار النفط وتوازنات العرض والطلب.

وتكتسب البيانات أهمية إضافية في ظل حساسية أسواق الطاقة للتطورات الجيوسياسية ومخاطر الإمدادات، إذ قد يدعم تراجع المخزونات أسعار النفط إذا عكس زيادة الطلب أو انخفاض المعروض، لكن تحديد تأثيره الفعلي يتطلب النظر إلى بيانات الإنتاج والواردات والصادرات ومخزونات البنزين والمنتجات النفطية الأخرى.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير سوقية إلى ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.