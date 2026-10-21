حملة إشغالات مكبرة بشوارع أوسيم لفرض الانضباط وإعادة المظهر الحضاري

قاد المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، حملة إشغالات مكبرة وموسعة بنطاق المركز والمدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتكليفات الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بضرورة فرض الانضباط التام بالشارع المصري، والتصدي بحزم لجميع مظاهر التعدي والإشغالات.

استهدفت الحملة رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشارع، وتضمنت رفع التعديات وإزالة الإشغالات من الشوارع، لإعادة انسياب الحركة المرورية وتيسير حركة سير المواطنين في الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه إشغال الطريق العام بغير حق.

وأكد المهندس ياسين سيد ياسين، أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري ويومي في مختلف الفترات الصباحية والمسائية، لضمان عدم عودة المخالفات، مشددا على أن راحة المواطنين وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات تؤثر على الانضباط العام بالشارع الأوسيمي.