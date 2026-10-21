قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم.. والجنيه يقترب من مستوى الـ 51 ألفا
توجيه رئاسي للمحافظين والعُمد والمواطنين بإحلال السلالات لتعظيم الإنتاج الحيواني
وزير الخارجية: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما.. ومصر تتصدى له
وزير الري: استعرضت في منتدى مصر كيفية التعامل مع مشكلات كانت من أعقد التحديات التي واجهت الدولة
خامنئي يلتقي قاليباف لبحث مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتقسيم السودان أو تفتيته.. وتدفق السلاح للميليشيات يعرقل الحل السياسي
وزير الخارجية: مصر تواجه أحزمة نار على جميع حدودها الإستراتيجية.. ويصعب التنبؤ بمآلات الأحداث
عبدالعاطي: مصر انتقلت تدريجيا من الأزمة إلى دور صانع السلام
وزير الخارجية: العالم ينظر للرئيس السيسي باعتباره صانعًا للسلام
وزير الخارجية: لا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية في قضية الأمن المائي
رئيس هيئة إدارة الأزمات: حصر وميكنة بيانات 72 ألف مصنع لتعزيز التكامل الصناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: السكن الميسر حماية للأسرة.. وبرنامج الإيجار الجديد فرصة لبداية مستقرة| خاص

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التوجه نحو إطلاق برنامج رئاسي لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل على مدار أربع سنوات، يسلط الضوء على أهمية تطوير حلول سكنية تراعي الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية وتلبي احتياجات الشباب في مختلف مراحل حياتهم.

المسكن المستقر ركيزة لبناء الأسرة

وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحصول على مسكن مناسب يمثل أحد أبرز التحديات أمام الشباب وحديثي الزواج، في ظل تعدد الالتزامات المعيشية وتكاليف تأسيس الأسرة، مشيرة إلى أن إتاحة وحدات إيجارية بشروط ميسرة يمكن أن توفر بديلًا لمن لا تسمح ظروفهم المالية بالتملك في الوقت الحالي.

وأضافت أن تنويع الخيارات بين الإيجار والإسكان الاجتماعي يمنح المواطنين مساحة أكبر لاختيار النمط السكني الذي يتناسب مع دخولهم وظروفهم، ويساعد على تخفيف الضغوط المالية المرتبطة بتوفير المسكن.

حماية دخل الأسرة تبدأ من تكلفة السكن

وشددت العسيلي على ضرورة أن تراعي سياسات الإسكان العلاقة بين القيمة الإيجارية ومستويات دخول المستفيدين، بما يضمن ألا تتحول تكلفة المسكن إلى عبء يستهلك الجزء الأكبر من ميزانية الأسرة ويؤثر على قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأكدت أهمية وضع معايير واضحة للاستحقاق والتخصيص، وتيسير إجراءات التقديم، مع ضمان الشفافية في اختيار المستفيدين ووصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة بالفعل.

السكن المتكامل يتطلب خدمات ومواصلات

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن توفير الوحدات السكنية ينبغي أن يتزامن مع إتاحة المرافق الأساسية ووسائل النقل والمدارس والخدمات الصحية، موضحة أن جودة الحياة لا تتحقق بمجرد تسليم الشقق، وإنما بتوفير بيئة مناسبة تساعد الأسر على الاستقرار وتيسر وصول المواطنين إلى أعمالهم واحتياجاتهم اليومية.

نجلاء العسيلي: معيار النجاح هو شعور المواطن بتحسن حياته

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن نجاح البرنامج المرتقب يرتبط بقدرته على إحداث فارق ملموس في حياة المواطنين، من خلال توفير مسكن ملائم بتكلفة مناسبة، وضمان جودة الوحدات واستدامة صيانتها، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويمنح الشباب فرصة أفضل لبناء مستقبلهم.

مجلس النواب توافر الخدمات توفير الشقق فقط الحياة الكريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

ترشيحاتنا

وزير التموين:

وزير التموين: مخزون السلع الأساسية آمن لـ 6 أشهر.. وتنويع الاستيراد لتعزيز أمن الأسواق

وزير المالية

وزير المالية يعرض مخطط رفع مستويات الحيز المالي لـ4.8 تريليون جنيه في عام 2030/2029

وزير التموين

وزير التموين لراديو النيل: نبدأ تنفيذ الدعم النقدي السلعي في إحدى المحافظات بتوجيهات رئاسية

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد