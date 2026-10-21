الفريق محمد عبد الرحمن ربيع: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات مميكنة ومتكاملة للإمكانات والموارد على مستوى الجمهورية

أكد الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، أن القوات المسلحة لديها خطط ثابتة لمواجهة الكوارث والأزمات، مضيفًا أن القوات المسلحة موجودة في كل رقعة من البلاد، ولديها خبرة في هذا الأمر.

وتابع أن الهيئة هيئة عامة سيادية، ولها شخصية اعتبارية، مشيرًا إلى أن للهيئة استقلالًا أمنيًا وإداريًا وفنيًا، وتتبع رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن الهيئة تهدف إلى تحقيق الأمن القومي المصري، وحماية الملكيات العامة والخاصة، وكل ما يخدم المواطن ويحقق أمنه واستقراره، مؤكدًا أنها أصبحت إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات مميكنة ومتكاملة للإمكانات والموارد على مستوى الجمهورية.