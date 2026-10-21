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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يلتقى لايبزج الألماني الليلة.. حظوظ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
مجدي سلامة

يستعد ريال مدريد الإسباني لخوض اختبار قاري جديد وهام الليلة، عندما يستضيف نظيره لايبزج الألماني على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا للوسم الحالي.

تأتي هذه المواجهة في وقت يعيش فيه النادي الملكي مستويات مميزة وثقة عالية، يسعى من خلالها لتعزيز حظوظه الكبيرة في المنافسة على اللقب الأوروبي الأغلى.

حظوظ الملكي

يدخل ريال مدريد مشواره في النسخة الحالية بثبات، إذ يسعى الفريق لجمع النقاط الثلاث الليلة للوصول إلى الانتصار الثالث على التوالي، وتثبيت أقدامه في مراكز المقدمة بالترتيب العام لمرحلة الدوري (ضمن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة لدور الـ 16).

ويخوض الميرنجي اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره في "البرنابيو"، وهو سلاح قوي اعتاد الفريق من خلاله فرض هيمنته القارية وصناعة "الريمونتادات" والانتصارات الكبرى، مما يرجح كفته بشكل كبير قبل صافرة البداية.

كما يحمل ريال مدريد معنويات مرتفعة قبل خوض المباراة بعد سلسلة نتائج إيجابية محلياً وقارياً (آخرها الفوز العريض على إشبيلية برباعية في الدوري الإسباني)، مع جاهزية الترسانة الهجومية الضاربة بقيادة النجم الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام، إلى جانب الأوراق الهجومية الرابحة مثل أردا غولر ويان ديوماندي.

خصم عنيد

على الجانب الآخر، لا يُعد لايبزج صيداً سهلاً؛ فالفرق الألمانية تتميز دائماً بالانضباط التكتيكي والسرعة العالية في التحولات الهجومية. ورغم أن الفريق الألماني يسعى لتعويض أي تعثر سابق والقتال من أجل حظوظه في خطف بطاقة التأهل، إلا أن سجله التاريخي والمباشر أمام ريال مدريد دائماً ما يتسم بالندية والإثارة الصعبة (مثل مواجهاتهما السابقة في الأدوار الإقصائية).

ريال مدريد لايبزج دوري أبطال أوروبا

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يلتقى لايبزج الألماني الليلة.. حظوظ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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