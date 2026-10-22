مرافعة النيابة في محاكمة 29 متهما بخلية الهيكل الإداري بالهرم.. السبت

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 24 أكتوبر 2026، لمرافعة النيابة في محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 19851 لسنة 2025 جنايات الهرم، المعروفة بـ«الهيكل الإداري للإخوان».

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 10 يونيو 2024، المتهمون من الأول وحتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الخامس وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين من السابع عشر وحتى التاسع والعشرون تهمة تمويل جماعة إرهابية.