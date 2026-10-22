سماع الشهود في محاكمة 8 متهمين بخلية المعصرة.. السبت

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 24 أكتوبر 2026، للشهود في محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 5640 لسنة 2026 جنايات المعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، وحتى 14 أكتوبر 2025، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تكفيرية، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهم من الثاني وحتى السادس، لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل بغرض تبادل الرسائل والتكليفات.

وأكدت التحقيقات حيازة المتهم الرابع أسلحة نارية، بان أحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية"، وحيازة 21 طلقة نارية، ووجه للمتهم الخامس حيازة سلاحا ناريا، ووجه للمتهمين جميعا القيام بالتحضير لارتكاب جريمة إرهابية بمحافظتي المنيا وأسيوط.