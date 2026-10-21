محمد صلاح يزيح ميسي عن القمة.. الملك المصري يتصدر أفضل 50 لاعبا في العالم

واصل النجم المصري محمد صلاح خطف الأنظار في ملاعب كرة القدم العالمية، بعدما اعتلى صدارة التصنيف الأسبوعي لأفضل 50 لاعبًا في العالم من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، وفقًا لآخر تحديث صادر عن شبكة «FootballRanked»، ليحقق قفزة لافتة من المركز الرابع إلى المركز الأول، متفوقًا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وحصد قائد منتخب مصر 1797 نقطة في التصنيف الجديد، ليؤكد حضوره بين أبرز نجوم اللعبة على المستوى الدولي، في قائمة تضم مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يتنافسون في دوريات مختلفة حول العالم، وسط منافسة قوية على المراكز الأولى.



محمد صلاح يتصدر التصنيف بعد قفزة لافتة

شهد التحديث الأسبوعي الجديد تقدمًا كبيرًا لمحمد صلاح، بعدما نجح في انتزاع المركز الأول، متجاوزًا عددًا من الأسماء البارزة في كرة القدم العالمية، في مقدمتهم ليونيل ميسي، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 1784 نقطة.

وبفارق 13 نقطة عن النجم الأرجنتيني، فرض صلاح نفسه على قمة التصنيف، بعدما ارتفع رصيده إلى 1797 نقطة، ليصبح صاحب أعلى تقييم بين اللاعبين المدرجين في القائمة خارج الدوريات الخمسة الكبرى، وهي الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

ويعكس هذا التقدم حجم المنافسة بين النجوم المحترفين في مختلف المسابقات، كما يسلط الضوء على المكانة التي يحظى بها اللاعب المصري في المشهد الكروي العالمي، خاصة مع استمرار الاهتمام بأداء أبرز الأسماء التي تنشط خارج الدوريات الأوروبية الكبرى.

ميسي في المركز الثاني وكينونيس يلاحق القمة

حل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في المركز الثاني برصيد 1784 نقطة، بعدما فقد صدارة التصنيف لصالح محمد صلاح، بينما جاء المكسيكي جوليان كينونيس، لاعب القادسية السعودي، في المركز الثالث برصيد 1782 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ميسي.

ويكشف تقارب النقاط بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن قوة المنافسة داخل التصنيف، إذ لا تفصل سوى نقاط قليلة بين أبرز المرشحين للقمة، ما يجعل التحديثات الأسبوعية محط اهتمام المتابعين.

وفي المركز الرابع المشترك، جاء البرتغالي ديوجو كوستا، لاعب بورتو، والنيجيري فيكتور أوسيمين، نجم جالاتا سراي، بعدما حصل كل منهما على 1777 نقطة، فيما احتل البلجيكي لياندرو تروسارد المركز السادس برصيد 1775 نقطة.

وجاء الإنجليزي أولي واتكينز، لاعب الهلال السعودي، في المركز السابع برصيد 1774 نقطة، ليواصل نجوم الدوري السعودي حضورهم في المراكز المتقدمة من القائمة.

حضور قوي لنجوم الدوري السعودي في قائمة العشرة الأوائل

لم يقتصر الحضور في المراكز الأولى على محمد صلاح وميسي، إذ شهدت القائمة وجود عدد من اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي، إلى جانب نجوم أندية أوروبية وآسيوية أخرى.

واحتل الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب القادسية السعودي، المركز الثامن برصيد 1746 نقطة، بينما جاء النرويجي باتريك بيرج، لاعب بودو جليمت، في المركز التاسع برصيد 1738 نقطة.

واختتم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال السعودي، قائمة العشرة الأوائل بعدما حل في المركز العاشر برصيد 1736 نقطة، في مؤشر على تنوع الأسماء والأندية التي تمثلها القائمة.

صلاح يواصل كتابة اسمه بين كبار كرة القدم العالمية

يمثل تصدر محمد صلاح للتصنيف الأسبوعي الجديد محطة لافتة في مسيرة قائد منتخب مصر، الذي يواصل جذب الاهتمام بفضل مكانته الفنية والجماهيرية، ووجوده الدائم ضمن الأسماء التي تحظى بمتابعة واسعة من جماهير كرة القدم.

وتمنح صدارة القائمة النجم المصري أفضلية واضحة في التحديث الحالي، بعدما تفوق على ميسي وعدد من أبرز اللاعبين المحترفين خارج الدوريات الكبرى، في وقت تتواصل فيه المنافسة على المراكز الأولى مع كل تحديث جديد.

في الختام، تبقى صدارة صلاح وفق تصنيف «FootballRanked» انعكاسًا لترتيبه في الإصدار الأسبوعي الحالي، على أن تظل المراكز قابلة للتغير وفقًا للتحديثات اللاحقة ومعايير التقييم المعتمدة لدى الشبكة، بينما يظل وجود اسم مصري في قمة هذه القائمة مصدر اهتمام لجماهير الكرة المصرية والعربية.