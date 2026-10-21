قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلاطة يحرز هدف تعادل القناة في شباك الأهلي
وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين
الرئيس السيسي: الجهد العسكري المصري يقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية وحدودها
الرئيس السيسي: الأمن القومي العربي امتداد للأمن القومي المصري.. واستقرار الخليج ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة
مستشار إسرائيلي سابق: تصريحات سموتريتش بشأن احتلال سيناء تستهدف مكاسب انتخابية
الرئيس السيسي: استهداف صورة الشرطة بدأ قبل أحداث 2011
الرئيس: استهداف الداخلية كأحد جناحي أمن الدولة لا يتوقف
ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم.. والجنيه يقترب من مستوى الـ 51 ألفا
توجيه رئاسي للمحافظين والعُمد والمواطنين بإحلال السلالات لتعظيم الإنتاج الحيواني
وزير الخارجية: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما.. ومصر تتصدى له
وزير الري: استعرضت في منتدى مصر كيفية التعامل مع مشكلات كانت من أعقد التحديات التي واجهت الدولة
خامنئي يلتقي قاليباف لبحث مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محمد صلاح يزيح ميسي عن القمة.. الملك المصري يتصدر أفضل 50 لاعبا في العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

واصل النجم المصري محمد صلاح خطف الأنظار في ملاعب كرة القدم العالمية، بعدما اعتلى صدارة التصنيف الأسبوعي لأفضل 50 لاعبًا في العالم من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، وفقًا لآخر تحديث صادر عن شبكة «FootballRanked»، ليحقق قفزة لافتة من المركز الرابع إلى المركز الأول، متفوقًا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وحصد قائد منتخب مصر 1797 نقطة في التصنيف الجديد، ليؤكد حضوره بين أبرز نجوم اللعبة على المستوى الدولي، في قائمة تضم مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يتنافسون في دوريات مختلفة حول العالم، وسط منافسة قوية على المراكز الأولى.
 

محمد صلاح يتصدر التصنيف بعد قفزة لافتة

شهد التحديث الأسبوعي الجديد تقدمًا كبيرًا لمحمد صلاح، بعدما نجح في انتزاع المركز الأول، متجاوزًا عددًا من الأسماء البارزة في كرة القدم العالمية، في مقدمتهم ليونيل ميسي، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 1784 نقطة.

وبفارق 13 نقطة عن النجم الأرجنتيني، فرض صلاح نفسه على قمة التصنيف، بعدما ارتفع رصيده إلى 1797 نقطة، ليصبح صاحب أعلى تقييم بين اللاعبين المدرجين في القائمة خارج الدوريات الخمسة الكبرى، وهي الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

ويعكس هذا التقدم حجم المنافسة بين النجوم المحترفين في مختلف المسابقات، كما يسلط الضوء على المكانة التي يحظى بها اللاعب المصري في المشهد الكروي العالمي، خاصة مع استمرار الاهتمام بأداء أبرز الأسماء التي تنشط خارج الدوريات الأوروبية الكبرى.

ميسي في المركز الثاني وكينونيس يلاحق القمة

حل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في المركز الثاني برصيد 1784 نقطة، بعدما فقد صدارة التصنيف لصالح محمد صلاح، بينما جاء المكسيكي جوليان كينونيس، لاعب القادسية السعودي، في المركز الثالث برصيد 1782 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ميسي.

ويكشف تقارب النقاط بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن قوة المنافسة داخل التصنيف، إذ لا تفصل سوى نقاط قليلة بين أبرز المرشحين للقمة، ما يجعل التحديثات الأسبوعية محط اهتمام المتابعين.

وفي المركز الرابع المشترك، جاء البرتغالي ديوجو كوستا، لاعب بورتو، والنيجيري فيكتور أوسيمين، نجم جالاتا سراي، بعدما حصل كل منهما على 1777 نقطة، فيما احتل البلجيكي لياندرو تروسارد المركز السادس برصيد 1775 نقطة.

وجاء الإنجليزي أولي واتكينز، لاعب الهلال السعودي، في المركز السابع برصيد 1774 نقطة، ليواصل نجوم الدوري السعودي حضورهم في المراكز المتقدمة من القائمة.

حضور قوي لنجوم الدوري السعودي في قائمة العشرة الأوائل

لم يقتصر الحضور في المراكز الأولى على محمد صلاح وميسي، إذ شهدت القائمة وجود عدد من اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي، إلى جانب نجوم أندية أوروبية وآسيوية أخرى.

واحتل الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب القادسية السعودي، المركز الثامن برصيد 1746 نقطة، بينما جاء النرويجي باتريك بيرج، لاعب بودو جليمت، في المركز التاسع برصيد 1738 نقطة.

واختتم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال السعودي، قائمة العشرة الأوائل بعدما حل في المركز العاشر برصيد 1736 نقطة، في مؤشر على تنوع الأسماء والأندية التي تمثلها القائمة.

صلاح يواصل كتابة اسمه بين كبار كرة القدم العالمية

يمثل تصدر محمد صلاح للتصنيف الأسبوعي الجديد محطة لافتة في مسيرة قائد منتخب مصر، الذي يواصل جذب الاهتمام بفضل مكانته الفنية والجماهيرية، ووجوده الدائم ضمن الأسماء التي تحظى بمتابعة واسعة من جماهير كرة القدم.

وتمنح صدارة القائمة النجم المصري أفضلية واضحة في التحديث الحالي، بعدما تفوق على ميسي وعدد من أبرز اللاعبين المحترفين خارج الدوريات الكبرى، في وقت تتواصل فيه المنافسة على المراكز الأولى مع كل تحديث جديد.

في الختام، تبقى صدارة صلاح وفق تصنيف «FootballRanked» انعكاسًا لترتيبه في الإصدار الأسبوعي الحالي، على أن تظل المراكز قابلة للتغير وفقًا للتحديثات اللاحقة ومعايير التقييم المعتمدة لدى الشبكة، بينما يظل وجود اسم مصري في قمة هذه القائمة مصدر اهتمام لجماهير الكرة المصرية والعربية.

محمد صلاح منتخب مصر مصر ميسي ليونيل ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

ترشيحاتنا

محمد هاني

أسيست محمد هاني.. عمر الساعي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك القناة بالدوري

الزمالك

التوقيتات الجديدة .. مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

ريال مدريد

يلتقى لايبزج الألماني الليلة.. حظوظ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

بالصور

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى الجونة

 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة
 ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة فى الجونة

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد