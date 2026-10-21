مدحت الحوفي: هدف الأهلي صحيح.. وكان يجب تأكيده من حكم الفيديو

أكد مدحت الحوفي، الخبير التحكيمي، أن هدف الأهلي صحيح، مشيرًا إلى أن الحكم المساعد ارتكب خطأً في التعامل مع اللعبة، بعدما لم يتوجه إلى منتصف الملعب عقب رفع الراية، وهو ما كان سيؤكد احتساب الهدف.

وقال الحوفي، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري، عبر قناة الشمس الزرقاء، إن حكم الراية كان من المفترض أن يشير إلى صحة الهدف ويتحرك سريعًا نحو منتصف الملعب، في إشارة واضحة إلى احتساب الكرة، مؤكدًا أن عدم قيامه بذلك ساهم في حالة الارتباك التي صاحبت اللعبة.

وأضاف الخبير التحكيمي أن الحكام يتعرضون لضغوط كبيرة في ظل النتائج السلبية التي يحققها الأهلي والزمالك، وهو ما قد ينعكس على قراراتهم داخل الملعب ويؤدي إلى الارتباك في بعض الحالات التحكيمية.

وشدد مدحت الحوفي على أن الهدف صحيح من الناحية التحكيمية، مؤكدًا أنه كان يجب أن يكون هناك تأكيد واضح من حكم تقنية الفيديو «VAR» والحكم الرئيسي لحسم الموقف وتجنب الجدل الذي أثير حول اللعبة.