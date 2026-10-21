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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قوافل «أهالينا» بالشرقية تقدم خدمات مجانية لأهالي بني حسن والصوفية بأولاد صقر

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

ثمّن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قوافل «أهالينا» بقرية بني حسن والصوفية بمركز أولاد صقر والتي انطلقت يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري وتستمر فعالياتها على مدار الأسبوع لتقديم حزمة متنوعة من الخدمات الحكومية والطبية بالمجان وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ أن القوافل تأتي ضمن خطة المحافظة لتعزيز التواجد الميداني بالقرى والعزب وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار أشرف اللواء أركان حرب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة أولاد صقر على تنفيذ فعاليات القوافل بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية والخدمية بالوحدتين المحليتين ببني حسن والصوفية على أن يتم تنفيذ القوافل أسبوعيا بوحدتين محليتين مختلفتين لتوسيع نطاق الاستفادة والوصول بالخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين.

وشملت القوافل تقديم خدمات طبية مجانية في مختلف التخصصات لتيسير حصول الأهالي على الكشف الطبي والرعاية الصحية اللازمة إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية وإجراء أعمال الفحص والتوعية والمرور على حظائر الماشية لدعم الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

كما تضمنت القوافل تنفيذ حملات تموينية على المخابز لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات التموينية إلى جانب بحث شكاوى المواطنين المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة مشكلات الكهرباء والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي قطاع التعليم تم المرور على عدد من المدارس بنطاق الوحدتين المحليتين لمتابعة مستوى الأداء ورصد الاحتياجات والملاحظات التي تسهم في تحسين العملية التعليمية.

وامتدت الخدمات لتشمل الملفات المحلية والإدارية من خلال متابعة طلبات التراخيص والتصالح وأملاك الدولة وبحث المشكلات المتعلقة بالإيرادات والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والعمل على تذليل المعوقات وتسريع إنجاز المعاملات وفقا للقوانين والضوابط المنظمة.

وشدد محافظ الشرقية على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والخدمية وتعزيز التواجد الميداني بمختلف القرى والاستماع إلى مطالب المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم مع رصد أوجه القصور والعمل على معالجتها والاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة اليومية لأبناء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أولاد صقر

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