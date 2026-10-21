ليفانتي يهزم أتلتيك بيلباو بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق فريق ليفانتي فوزًا مهمًا على ضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء 21 أكتوبر 2026، والمؤجلة من منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض ليفانتي تفوقه مبكرًا، بعدما سجل روجر بروغي هدفين متتاليين في الدقيقتين 20 و22، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية واضحة خلال مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، نجح أليكس بيرنجوير في تقليص الفارق لصالح أتلتيك بيلباو، بعدما سجل هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وتعقدت مهمة الفريق الباسكي بعد طرد مدافعه إيميريك لابورتي في الدقيقة 73، ليستغل ليفانتي النقص العددي لمنافسه، ويؤكد انتصاره بتسجيل الهدف الثالث عن طريق كارل إيتا إيونغ في الدقيقة 98.

وبهذا الفوز، رفع ليفانتي رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تلقى أتلتيك بيلباو ضربة جديدة في مشواره بالمسابقة.