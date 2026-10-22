تحذيرات من حقن التخسيس خارج الصيدليات.. محفوظ رمزي: لا تستخدموا مستحضرات مجهولة

حذر الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، من شراء حقن التخسيس التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن تداول المستحضرات الدوائية خارج القنوات الموثوقة يثير مخاوف بشأن جودتها وسلامتها.

التحذيرات تتعلق بحقن يجري الترويج لها

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن التحذيرات تتعلق بحقن يجري الترويج لها باسم «Slim Cut Shot»، بالتزامن مع تحذير هيئة الدواء المصرية بشأن هذه المنتجات.

وأشار إلى أن البلوجر علي غزلان ظهر في إعلان للترويج لهذه الحقن، لافتًا إلى أن انتشار الإعلانات عبر منصات التواصل قد يدفع البعض إلى تجربة مستحضرات للتخسيس دون التأكد من مصدرها أو معرفة مكوناتها وآثارها المحتملة.

وأكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة أن وجود المستحضر في قنوات تداول دوائي موثوقة يمثل عاملًا مهمًا للتحقق من سلامته، محذرًا من استخدام أي حقن مجهولة المصدر أو غير مضمونة التعقيم، لما قد يترتب عليها من أضرار صحية خطيرة.

فعالية المستحضر أو أمانه

وشدد رمزي على أن الإعلانات الترويجية لا تُعد دليلًا على فعالية المستحضر أو أمانه، داعيًا المواطنين إلى عدم شراء حقن التخسيس من مصادر غير موثوقة، والرجوع إلى الطبيب والصيدلي قبل استخدامها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر من أي حقن غير متداولة عبر الصيدليات، وعدم تعريض الصحة للخطر بحثًا عن نتائج سريعة في إنقاص الوزن.