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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاثنين المقبل.. فائزون في «قرية التلاوة» بالفيوم يتوجهون إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة

المسابقة
المسابقة

تستعد مجموعة من الفائزين في مبادرة «قرية التلاوة» بقرية فيديمين التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم، للسفر إلى الأراضي المقدسة يوم الاثنين المقبل، لأداء مناسك العمرة، بعد فوزهم في المسابقة والقرعة التي أُجريت ضمن فعاليات المبادرة التي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك الماضي، بهدف تشجيع أبناء القرية على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته.

«قرية التلاوة».. مبادرة لاكتشاف المواهب القرآنية

جاءت مبادرة «قرية التلاوة» مستلهمة من برنامج «دولة التلاوة»، لتقدم تجربة محلية تستهدف اكتشاف المواهب القرآنية بين أبناء القرية، وتشجيعهم على التنافس في حفظ كتاب الله وتجويده، وسط أجواء إيمانية تعزز ارتباط النشء والشباب بالقرآن الكريم ونظمت المبادرة خلال شهر رمضان الماضي، تحت رعاية الحاج محمد حسين الشاهد، وشهدت مشاركة عدد من أبناء القرية في أجواء سادها التنافس في الخير، بما يعكس حرص الأهالي على دعم حفظة القرآن الكريم وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية بين الأجيال الجديدة.

رحلة العمرة تتويج للفائزين

وقال الحاج محمد حسين الشاهد إن المبادرة استهدفت تشجيع أبناء فيديمين على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، واكتشاف الأصوات والمواهب المتميزة، إلى جانب غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء والشباب وأضاف أن سفر الفائزين في المسابقة والقرعة لأداء مناسك العمرة يمثل تتويجا لجهودهم وفرحة كبيرة لهم ولأسرهم، معربا عن أمنياته بأن يتقبل الله منهم، وأن يرزقهم عمرة مقبولة وسعيا مشكورا، وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين وأكد أهمية استمرار المبادرات المجتمعية التي تشجع أبناء القرى على حفظ القرآن الكريم وتدعم التنافس الإيجابي في تلاوته، مشيرا إلى دورها في تعزيز روح الخير والمحبة بين الأهالي ومن المقرر أن يغادر الفائزون إلى الأراضي المقدسة يوم الاثنين المقبل، وسط فرحة أسرهم وأهالي القرية، الذين يأملون أن تواصل «قرية التلاوة» مسيرتها في اكتشاف المواهب القرآنية وتشجيع الأجيال الجديدة على حفظ كتاب الله.

التلاوة قرية التلاوة القرآن الكريم

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