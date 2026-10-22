مصرع كهربائي من دار الرماد بالفيوم صعقا أثناء عمله داخل وحدة سكنية

لقي الشاب محمود أحمد مرزوق من قرية دار الرماد بمحافظة الفيوم مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء تأدية عمله داخل إحدى الوحدات السكنية.

بلاغ بمصرع شاب صعقا بالكهرباء

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا يفيد بمصرع شاب نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله داخل إحدى الوحدات السكنية بالمحافظة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبالفحص تبين وفاة الشاب محمود أحمد مرزوق الذي يعمل كهربائيا ويقيم بقرية دار الرماد متأثرا بإصابته جراء الصعق الكهربائي الذي تعرض له خلال أداء عمله.

نهاية مأساوية أثناء تأدية عمله

وتعرض الشاب للصعق الكهربائي أثناء وجوده داخل الوحدة السكنية التي كان يؤدي فيها عمله في مجال الكهرباء لتنتهي الواقعة بوفاته متأثرا بالإصابة التي لحقت به وجرى التعامل مع الحادث فور تلقي البلاغ وانتقال الجهات المعنية إلى موقع الواقعة حيث تبين مصرع الشاب متأثرا بالصعق الكهربائي.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة جرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنتظر الواقعة ما تسفر عنه التحقيقات بشأن تفاصيل الحادث وأسبابه في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.