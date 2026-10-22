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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو سمبل في أسوان

اسعاف
اسعاف
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسماء مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، والذى أسفر عن إصابة 14 شخصا تم نقلهم للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

وضمت قائمة أسماء المصابين فى الحادث كل من هدى . إ 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومدثر .س 42 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات، ويوسف .ح.ر 20 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد .ع 45 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس بطول 4 سم وكدمات بالجسم، وعائشة .ك 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد .م 49 سنة، ومعاذ .م 12 سنة، وحمزة .ك 10 سنوات، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات بالجسم.     

حادث

وأصيب بالحادث أيضاً وصال .م  38 سنة، وفتحية .أ 31 سنة، مصابة باشتباه كسر بمفصل القدم الأيسر، ونور .س 18 سنة، وبشير .ع 47 سنة، وسمية .أ 40 سنة، وعبد الحميد.م 55 سنة، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات بالجسم.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبو سمبل مما أسفر عن إصابة 14 شخص ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

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