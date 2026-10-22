الأطباء البيطريين: نحتاج 75 ألف طبيب بيطري.. و90% من الوحدات بلا أطباء

أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أن منظومة الطب البيطري في مصر تواجه عجزًا كبيرًا في الكوادر، موضحًا أن الاحتياجات الفعلية للقطاع تصل إلى 75 ألف طبيب بيطري، في حين تعاني نحو 90% من الوحدات البيطرية غياب الأطباء أو نقص الأعداد اللازمة لتشغيلها، بينما تعمل المجازر بنحو 15% فقط من احتياجاتها من الأطباء.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في تصريحات تليفزيونية، أن استمرار وقف التعيينات الحكومية لأكثر من 20 عامًا أسهم في اتساع الفجوة بين أعداد الخريجين واحتياجات المنظومة، مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 38 كلية للطب البيطري، تخرج قرابة 6 آلاف طبيب سنويًا، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 8 آلاف خلال السنوات المقبلة.

وأشار حسن إلى أن أزمة نقص الأطباء لا تقتصر على توفير فرص العمل للخريجين، بل تمتد آثارها إلى حماية الثروة الحيوانية والداجنة، وتقديم الخدمات البيطرية للمربين، والرقابة على سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني، بما يجعل تطوير المنظومة ضرورة مرتبطة بالأمن الغذائي وصحة المواطنين.

ولفت إلى أن أكثر من 200 مرض يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وهو ما يبرز أهمية وجود الأطباء البيطريين في الوحدات والمجازر ومواقع الرقابة الغذائية، لضمان الاكتشاف المبكر للأمراض والحد من انتشارها، والحفاظ على سلامة اللحوم والمنتجات الحيوانية.

وفيما يتعلق بصغار المربين، أوضح نقيب البيطريين أن نسبتهم تراجعت، وفق تقديراته، من نحو 80% إلى 85% من نشاط التربية إلى قرابة 60% حاليًا، محذرًا من أن ضعف الخدمات البيطرية والإرشاد الفني ينعكس على قدرتهم على الاستمرار وتحسين الإنتاج.

وشدد حسن على ضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة منظومة الطب البيطري، وسد العجز في الأطباء، وتحسين توزيع الكوادر على الوحدات والمجازر، إلى جانب ربط أعداد المقبولين بكليات الطب البيطري باحتياجات سوق العمل، بما يدعم الإنتاج الحيواني والداجني ويعزز قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي.