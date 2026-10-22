عمدة موسكو: إسقاط 56 مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية

أعلن عمدة موسكو إسقاط 56 طائرة مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الروسية في خبر عاجل.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار التوترات الأمنية المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية.

فيما يتطلب تحديد توقيت الواقعة وتفاصيلها الإضافية الرجوع إلى التصريحات الأصلية والبيانات الرسمية الروسية.

وتشير تقارير سابقة إلى أن السلطات الروسية أعلنت اعتراض أعداد كبيرة من المسيّرات المتجهة إلى موسكو، مع اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق العمل مؤقتًا في بعض المطارات خلال هجمات سابقة.