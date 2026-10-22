هل يقفز الذهب إلى 7500 جنيه؟ سعيد إمبابي يكشف توقعاته لأسعار عيار 21 في مصر

تترقب سوق الذهب المصرية تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بإمكانية عودة سعر جرام الذهب إلى مستوى 7500 جنيه، وفق تقديرات المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب.

توقعات أسعار الذهب في مصر

توقع سعيد إمبابي إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرًا أن التراجع الحالي قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفقًا لتقديراته لحركة الأسواق.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الأسواق ترقبًا للتطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الاستثمارات والسيولة.

التوترات الجيوسياسية وأسواق الطاقة

وأوضح إمبابي أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6300 جنيه دون مصنعية، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 5400 جنيه، وسجل عيار 24 نحو 7200 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و400 جنيه، بينما سجلت الأوقية عالميًا 4134 دولارًا، وفق الأسعار الواردة في بيانات السوق.

وتظل مستويات الأسعار المستقبلية مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية والسياسة النقدية، ولا تمثل التوقعات السعرية ضمانًا لتحقق مستويات محددة.