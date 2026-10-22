سعره بسيط.. فستان كارولين عزمي في فعاليات الجونة يخطف الأنظار

حرصت الفنانة الشابة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا لها خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

سعر إطلالة كارولين عزمي

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة غير تقليدية لكن على الرغم من ذلك كشفت عن قوامها المثالي، حيث اتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الأسود أما الجزء السفلي باللون الأبيض.

حمل فستان كارولين عزمي توقيع key couture، وبلغ سعره 447 ريالا سعوديا، أي ما يقرب من 6700 ألف جنيه مصري، وعلق متابعوها بأن ثمنه بسيط مقارنةً بأسعار فساتين النجمات.

لم تبالغ كارولين عزمي في الإكسسوارات والمجوهرات، واعتمدت في هذه الإطلالة على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فقد بدت كارولين عزمي بتسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.