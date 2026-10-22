سرعة الرياح تصل لـ140 كم/ساعة.. الأرصاد الفرنسية تحذر من طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن مقاطعات "فينيستير" و"موربيهان" و"كوت - دارمور" ستخضع لحالة تأهب برتقالية بسبب الرياح، وذلك بدءاً من الساعة العاشرة من مساء اليوم، الخميس 22 أكتوبر.

وتوقعت الهيئة في في نشرتها الصادرة صباح اليوم، أن تتأثر هذه المقاطعات الثلاث الواقعة في منطقة بريتاني بالعاصفة “أوستن”، التي “ستعبر بحر المانش خلال ليلة الخميس إلى الجمعة، ثم تتجه نحو منطقة ”أو-دو-فرانس" خلال نهار الجمعة".

كما أشارت الهيئة إلى أن "رياحاً قوية وعاصفية" ستتشكل "إلى الجنوب من مركز المنخفض الجوي".

وأضافت الهيئة: "ومع حلول منتصف الليل، ستدخل مقاطعتا “المانش” و"إيل-إي-فيلان" أيضاً ضمن نطاق حالة التأهب البرتقالية".

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن "سرعة هبات الرياح ستصل في المناطق الداخلية إلى ما بين 100 و110 كم/ساعة، وقد تبلغ في بعض النقاط 120 كم/ساعة، بينما ستتراوح بين 130 و140 كم/ساعة في المناطق الساحلية".

وأوضحت الهيئة أن "مقاطعة المانش ستكون الأكثر تأثراً بهذه العاصفة"، مرجحةً إمكانية توسيع نطاق حالة التأهب البرتقالية لتشمل مقاطعات أخرى خلال اليوم.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تعبئة فرق الإنقاذ بالكامل لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب عدة مناطق في جنوب شرق فرنسا وجزيرة كورسيكا، داعيًا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات وإجراءات الوقاية والحماية.

وقال نونيز - في منشور على منصة «إكس» الثلاثاء - إن فرق الإنقاذ تعمل بكامل طاقتها لحماية السكان؛ لاسيما في أقاليم بوش دو رون وهيرولت وجارد، إلى جانب جزيرة كورسيكا، موضحًا أنه وافق على إرسال تعزيزات من البر الفرنسي إلى الجزيرة، التي وُضعت في حالة التأهب القصوى بسبب الأمطار والفيضانات.

ودعا الوزير المواطنين إلى تجنب المناطق المعرضة للخطر وعدم عرقلة عمل فرق الإنقاذ، معربًا عن دعمه لرجال الإطفاء وجميع الفرق المشاركة في عمليات حماية السكان.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في فيضانات بعدة مناطق، ما أدى إلى إغلاق طرق وحدوث اضطرابات في حركة النقل والقطارات، وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل؛ فيما عُثر على شخص متوفى في بلدة سان ميتر لي ريمبار بإقليم بوش دو رون، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحديد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من استمرار الاضطرابات الجوية في بعض المناطق، مع احتمال هطول أمطار غزيرة وتجدد العواصف الرعدية المصحوبة بالبرد، وهبوب رياح قد تتراوح سرعتها بين 70 و100 كيلومتر في الساعة.