تشبه العروسة.. دينا الشربيني تبهر متابعيها بفستانها في الجونة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة دينا الشربيني خلال حضورها حفل عمر خيرت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

فستان دينا الشربيني

تألقت دينا الشربيني على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة شبها البعض بالعروسة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أس نقوشات أوتطريزات وذا أكمام مكشوفة كما تميز بصيحة الكتف الواحد.

أكملت دينا الشربيني إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيه، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دينا الشربيني على شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.



