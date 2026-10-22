استعدي للشتاء من الآن.. خضراوات وفاكهة يمكنك تخزينها في الخريف

مع اقتراب فصل الشتاء، تبحث كثير من ربات البيوت عن طرق عملية لتخزين الأطعمة خلال فصل الخريف، للاستفادة من الخضراوات والفاكهة الموسمية، وتوفير الوقت والجهد في إعداد الوجبات اليومية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الحاجة إلى تحضير الأطعمة المنزلية الدافئة.

ويُعد التخزين الصحيح للأطعمة وسيلة لتقليل الهدر والاستفادة من المكونات لفترات أطول، لكن من المهم اختيار طريقة الحفظ المناسبة لكل نوع، سواء بالتجميد أو التجفيف أو التخزين في مكان بارد وجاف.

1. الخضراوات.. أساس التخزين قبل الشتاء

تأتي الخضراوات في مقدمة الأطعمة التي يمكن تجهيزها وتخزينها خلال الخريف، خاصة الأنواع المستخدمة باستمرار في المطبخ المصري، ومنها:

البسلة: يمكن تقشيرها وتقسيمها إلى حصص مناسبة للوجبات، ثم سلقها سلقًا خفيفًا وتبريدها سريعًا قبل تجفيفها وتجميدها.

يمكن تقشيرها وتقسيمها إلى حصص مناسبة للوجبات، ثم سلقها سلقًا خفيفًا وتبريدها سريعًا قبل تجفيفها وتجميدها. الفاصوليا الخضراء: تُغسل وتُقطع، ثم تُسلق سلقًا خفيفًا وتُبرد قبل وضعها في أكياس محكمة داخل الفريزر.

تُغسل وتُقطع، ثم تُسلق سلقًا خفيفًا وتُبرد قبل وضعها في أكياس محكمة داخل الفريزر. السبانخ والملوخية: يمكن تنظيفهما وتجهيزهما وتجميدهما في حصص مناسبة، مع مراعاة النظافة والتعبئة الجيدة.

يمكن تنظيفهما وتجهيزهما وتجميدهما في حصص مناسبة، مع مراعاة النظافة والتعبئة الجيدة. الجزر: يمكن تقطيعه إلى مكعبات أو شرائح، وسلقه سلقًا خفيفًا قبل التجميد، ليكون جاهزًا للاستخدام في الشوربة والخضار المطهو.

يمكن تقطيعه إلى مكعبات أو شرائح، وسلقه سلقًا خفيفًا قبل التجميد، ليكون جاهزًا للاستخدام في الشوربة والخضار المطهو. الطماطم: يمكن تحويلها إلى صلصة منزلية وطهيها جيدًا، ثم تبريدها وتجميدها في عبوات صغيرة مناسبة للاستخدام مرة واحدة.

ويُفضل كتابة تاريخ التخزين على كل عبوة، وتقسيم الطعام إلى حصص صغيرة لتجنب إذابة الكمية كاملة عند الحاجة إلى جزء منها فقط.

2. الفاكهة الموسمية.. طريقة للاستمتاع بها لفترة أطول

يمكن الاستفادة من بعض أنواع الفاكهة خلال الخريف وتجهيزها للاستخدام في الشتاء، سواء في العصائر أو الحلويات أو وجبات الإفطار.

ومن الخيارات المناسبة:

الرمان: يمكن استخراج الحبوب وتجميدها في عبوات محكمة، مع استخدامها لاحقًا في السلطات أو بعض الوصفات.

يمكن استخراج الحبوب وتجميدها في عبوات محكمة، مع استخدامها لاحقًا في السلطات أو بعض الوصفات. الجوافة: يمكن غسلها وتقطيعها وتجميدها لاستخدامها في العصائر، مع مراعاة جودة الثمار قبل الحفظ.

يمكن غسلها وتقطيعها وتجميدها لاستخدامها في العصائر، مع مراعاة جودة الثمار قبل الحفظ. البرتقال واليوسفي: يُفضل حفظ الثمار السليمة في مكان بارد وجيد التهوية، أو في الثلاجة حسب درجة نضجها، مع عدم غسلها قبل التخزين إلا عند الاستخدام.

يُفضل حفظ الثمار السليمة في مكان بارد وجيد التهوية، أو في الثلاجة حسب درجة نضجها، مع عدم غسلها قبل التخزين إلا عند الاستخدام. التفاح: يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لإبطاء نضجه، مع فحص الثمار بانتظام وإبعاد أي ثمرة بدأت في التلف.

ويجب الانتباه إلى أن التجميد قد يغير قوام بعض الفواكه بعد إذابتها، لذلك تكون مناسبة أكثر للعصائر والطهي من تناولها بالقوام الطازج نفسه.

3. البقوليات والحبوب.. أطعمة تدوم لفترات طويلة

تُعد البقوليات والحبوب من الخيارات العملية التي يمكن شراؤها وتخزينها قبل الشتاء، لأنها تدخل في إعداد العديد من الوجبات المصرية، مثل العدس والفول والفاصوليا البيضاء والحمص والأرز.

ويُنصح بحفظها في عبوات محكمة الغلق، داخل مكان جاف وبارد بعيدًا عن أشعة الشمس والرطوبة، مع التأكد من خلوها من الحشرات قبل التخزين.

كما يمكن تخزين المكرونة والدقيق وفق تعليمات العبوة، مع مراعاة أن الدقيق المصنوع من الحبوب الكاملة قد يحتاج إلى الحفظ في الثلاجة أو الفريزر إذا كان من المتوقع الاحتفاظ به فترة طويلة، للمساعدة في الحفاظ على جودته.

4. الأعشاب والتوابل.. نكهات جاهزة للوجبات الشتوية

يمكن تجهيز بعض الأعشاب خلال الخريف لاستخدامها في المشروبات والأطعمة خلال الشتاء، مثل النعناع والزعتر وإكليل الجبل.

وتُحفظ الأعشاب المجففة في عبوات محكمة بعيدًا عن الضوء والرطوبة والحرارة، بينما يمكن تجميد الأعشاب الطازجة بعد غسلها وتجفيفها جيدًا، ثم تقسيمها إلى كميات صغيرة.

أما التوابل، فمن الأفضل شراؤها بكميات تتناسب مع معدل الاستهلاك، والاحتفاظ بها في عبوات محكمة للحفاظ على نكهتها ورائحتها.

5. الثوم والبصل والبطاطس.. تخزين يحتاج إلى شروط خاصة

يُستخدم الثوم والبصل والبطاطس بصورة متكررة في المطبخ، لكن نجاح تخزينها يعتمد على اختيار المكان المناسب.

البصل والثوم: يُحفظان في مكان جاف وجيد التهوية، بعيدًا عن الرطوبة والحرارة الزائدة، مع التخلص من الثمار التالفة.

يُحفظان في مكان جاف وجيد التهوية، بعيدًا عن الرطوبة والحرارة الزائدة، مع التخلص من الثمار التالفة. البطاطس: تُحفظ في مكان بارد نسبيًا وجاف ومظلم وجيد التهوية، بعيدًا عن أشعة الشمس، ولا تُخزن في أكياس مغلقة تحتفظ بالرطوبة.

تُحفظ في مكان بارد نسبيًا وجاف ومظلم وجيد التهوية، بعيدًا عن أشعة الشمس، ولا تُخزن في أكياس مغلقة تحتفظ بالرطوبة. عدم تخزين البطاطس والبصل معًا: يُفضل الفصل بينهما لتقليل تأثير ظروف التخزين المتبادلة وتسريع التلف.

ولا ينبغي تناول البطاطس التي أصبحت خضراء بدرجة واضحة أو ظهرت بها براعم كثيرة أو علامات تلف؛ فالتخزين الجيد يساعد على الحفاظ على جودتها لكنه لا يجعل الثمار الفاسدة صالحة للأكل.

نصائح مهمة لتخزين الطعام بأمان قبل الشتاء

لضمان الاستفادة من الأطعمة المخزنة، هناك مجموعة من الإرشادات التي ينبغي مراعاتها:

اختيار الأطعمة الطازجة والسليمة قبل التخزين. تنظيف الخضراوات وتجهيزها بطريقة مناسبة لكل نوع. استخدام عبوات أو أكياس مخصصة لحفظ الطعام ومحكمة الغلق. كتابة اسم الطعام وتاريخ تجهيزه على العبوة. ضبط الفريزر على درجة حرارة تبلغ نحو 18 درجة مئوية تحت الصفر. عدم ترك الأطعمة المطهية في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة؛ إذ ينبغي تبريدها وحفظها سريعًا وفق إرشادات سلامة الغذاء. تجنب إعادة تجميد الطعام بعد إذابته بصورة غير آمنة، وعدم الاعتماد على الرائحة أو الشكل وحدهما للحكم على سلامته.

وفي النهاية، يساعد التخزين المنظم خلال فصل الخريف على توفير الوقت والجهد وتقليل إهدار الطعام في الشتاء، بشرط اختيار طريقة الحفظ المناسبة لكل صنف، وعدم تخزين كميات أكبر من احتياجات الأسرة الفعلية.