محررات رسمية.. التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في التزوير بالقاهرة

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

كواليس القبض على المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بقصد تحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وضبط بحوزتهم “عدد من الكارنيهات والنماذج المقلدة والمنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير– 3 أجهزة كمبيوتر”.

بمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.