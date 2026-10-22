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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: الذكاء الاصطناعي سلاح الدولة الجديد لمحاصرة الجريمة قبل وقوعها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فريدة محمد

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن استعراض وزير الداخلية أمام منتدى مصر 2026 توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرصد المبكر لأنماط الجريمة يمثل تحولًا استراتيجيًا في فلسفة العمل الأمني، ويعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التكنولوجيا الحديثة في حماية المجتمع ومواجهة التحديات الأمنية المتغيرة، مشددًا على أن أمن المستقبل لن يعتمد فقط على سرعة التحرك بعد وقوع الجريمة، وإنما على القدرة على تحليل المؤشرات واكتشاف المخاطر والتدخل قبل تحولها إلى تهديدات فعلية.

وقال «زين الدين» فى تصريحات له : إن التطور المتسارع في أنماط الجريمة، خاصة الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي والاعتداء على الملكية الفكرية، يفرض تحديثًا مستمرًا لأدوات المواجهة الأمنية، وإعداد كوادر تمتلك مهارات التحليل الرقمي والتعامل مع البيانات، إلى جانب تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية وقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والجهات المعنية بالأمن السيبراني.

 موضحاً أن تطوير غرف العمليات وربطها بمركز رئيسي يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المعلومات وتسريع اتخاذ القرار وتحقيق التنسيق الفعال بين المحافظات والجهات المختلفة، لا سيما في الحوادث الكبرى التي تتطلب تحركًا متزامنًا وإدارة دقيقة للموارد والإمكانات
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أهمية توظيف البيانات في تحديد المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الأمنية وتوجيه الإمكانات وفقًا لطبيعة المخاطر الفعلية.

مشيراً إلى أن نجاح التحول التكنولوجي في المنظومة الأمنية لا يتوقف عند توفير الأجهزة والبرامج الحديثة، بل يرتبط بكفاءة العنصر البشري، والتدريب المستمر، والقدرة على تحويل البيانات إلى قرارات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم.

وشدد " زين الدين " على ضرورة أن يتزامن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي مع ضوابط واضحة لحماية البيانات الشخصية وتأمين المعلومات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وصون حقوق المواطنين، مؤكدًا أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة لتعزيز أمن المجتمع ورفع جودة الخدمات، وترسيخ منظومة أمنية استباقية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وزير الداخلية منتدى مصر 2026 تقنيات الذكاء الاصطناعي الجرائم الإلكترونية الاحتيال الرقمي

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