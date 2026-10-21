بحضور 300 متدرب.. محافظ الأقصر يشهد ختام البرنامج التدريبي المكثف في الذكاء الاصطناعي بمكتبة مصر

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء ، ختام البرنامج التدريبي المكثف في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي استهدف نحو 300 متدرب بمكتبة مصر العامة بالأقصر، ضمن مبادرة «حكاية»، تحت شعار «ابدأ حكايتك.. حكايتك مستقبلك.. معانا أنت بطل الحكاية»، وذلك في إطار جهود دعم الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

ونُفذ البرنامج بالتعاون بين مبادرة «حكاية» التطوعية لتنمية وتطوير الشباب، في إطار دورها بلجنة التوظيف بمحافظة الأقصر، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال لجنة التوظيف بالمحافظة، وبمشاركة تنظيمية من شباب «YLY» التابعين لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

جاء ذلك بحضور كريستين صفوت، مسؤولة مبادرة «حكاية» وعضو لجنة التوظيف بالمحافظة، والمهندس محمود عبد الخالق، مدير التدريب بمعهد تكنولوجيا المعلومات بقنا، والدكتور محمد عبد الوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندس مصطفى رشيدي، المدرب، والدكتور محمد حساني، مدير عام مكتبات مصر العامة بالأقصر.

وخلال حفل الختام، أكد محافظ الأقصر على دعم المحافظة للبرامج التدريبية التي تسهم في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، وأن اكتساب المهارات الرقمية الحديثة أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأوضح عماره ، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصًا واعدة في مجالات التوظيف وريادة الأعمال والعمل الحر، فضلًا عن دورها في تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية.

وأكد على أهمية ربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتوسع في تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة والمبادرات المجتمعية، بما يدعم التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات وذوي الهمم، ويعزز تكافؤ الفرص ويوسع قاعدة المستفيدين.

وتضمنت التدريبات على مدار ٣ أيام ، محورًا بعنوان «مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي: آلية العمل وهندسة الأوامر»، تناول مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته المختلفة، ومراحل تطور الذكاء الاصطناعي وأنواعه، وآلية عمل نماذج اللغة الكبيرة، ودور الرموز النصية ونافذة السياق في معالجة المدخلات وتوليد الإجابات، إلى جانب أسباب اختلاف النتائج التي تنتجها هذه النماذج.

كما ركز البرنامج على الاستخدام الواعي والمسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتضمن تدريبات عملية على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتعلم، والتعرف على أفضل السبل للاستفادة منها في تطوير المهارات ورفع كفاءة الأداء.

وعلى هامش الفعاليات، أجرى محافظ الأقصر حوارًا مفتوحًا مع الشباب المتدربين، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم بشأن تطوير البرامج التدريبية وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا اهتمام المحافظة بالتواصل المستمر مع الشباب والاستماع إلى تطلعاتهم.

ووعد محافظ الأقصر بعقد لقاء شهري مع الشباب للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم، بما يسهم في دعم مشاركتهم الفاعلة في جهود التنمية، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم في بناء مستقبل أفضل لمحافظة الأقصر.