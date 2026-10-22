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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يناقش الارتقاء بالتصنيفات الدولية

الدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة
الدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة
أحمد بسيوني

عقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية اجتماعه، برئاسة الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية للجامعة، وسبل تعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام بإجراءات السلامة المهنية داخل الحرم الجامعي.

وذلك لتعزيز التنافسية والتميز المؤسسي، ناقش المجلس مبادرة بيكون 2030، التي أطلقتها جامعة الإسكندرية لتعزيز روح التنافس الإيجابي بين كلياتها للفوز بلقب «أفضل كلية منتجة» للعام الأكاديمي 2026/2027، من خلال مجموعة من المحاور الاستراتيجية، تشمل تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع، والتميز البحثي، وتسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز التدويل، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والممارسات الخضراء، بما يسهم في دعم الابتكار والإنتاجية والتنافسية، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الكليات ومواردها، وتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وصولًا إلى جامعة أكثر تميزًا وريادة بحلول عام 2030.

فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في فئة المبادرات غير الهادفة للربح

وأُحيط المجلس علمًا بفوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في فئة المبادرات غير الهادفة للربح، ضمن الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من خلال مشروع «جامعة خضراء مستدامة»، الذي يستهدف دعم جهود العمل المناخي وتوطين الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس جهود الجامعة في دعم المبادرات البيئية وتعزيز الممارسات المستدامة.

وفي إطار تعزيز الانضباط داخل الحرم الجامعي، أكدت الدكتورة عفاف العوفي على ضرورة تكثيف التوعية بمخاطر التدخين، لا سيما داخل المنشآت الجامعية، مع وضع الإرشادات المنظمة لمنع التدخين، والتعريف بآثاره الصحية والنفسية، بما يسهم في توفير بيئة جامعية صحية وآمنة.

وأكدت نائب رئيس الجامعة أهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية، ومواصلة العمل على تحسين ترتيبها، من خلال تكاتف الجهود وتطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي، بما يدعم وصول كليات الجامعة وبرامجها إلى مراتب متقدمة بين الجامعات العالمية.

كما ناقش المجلس عددًا من التقارير المتعلقة بالأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية والمبادرات والدورات التدريبية والقوافل الطبية التي نظمتها كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر أكتوبر 2026، في إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على تعزيز مساهمتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الإسكندرية جامعة نائب خدمة المجتمع التصنيفات الدولية

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