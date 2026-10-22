ألفاظ خارجة ودلائل.. كواليس سقوط صانعة محتوى شهيرة بالغربية

تباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة الغربية التحقيقات مع صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية، حيث واجهتها بالأحراز ومقاطع الفيديو المصورة والدلائل الفنية المستخرجة من هاتفها المحمول.

وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الهاتف المحمول لفحصه فنياً وبيان محتواه بالكامل، وتحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المذكورة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

بمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.