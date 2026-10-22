وزير الخارجية يوضح أبرز القضايا التي تم تناولها مع نظيره الكازاخستاني

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن وزير خارجية كازاخستان التقى بالامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وتم دعوته إلى زيارة كازاخستان بشكل رسمي.

وأضاف بدر عبدالعاطي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الكازاخستاني، أننا تحدثنا عن المنح التي يقدمها الأزهر الشريف واستضافة دبلوماسيين من كازاخستان في معهد الدراسات الدبلوماسية.

واسترسل: تحدثنا عن تشجيع طلاب كازاخستان للاستفادة من المنح الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي، كما تشاورنا في العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وشدد على أنهم تحدثوا عن القضية الفلسطينية والتي تعتبر القضية الوجودية في الشرق الأوسط وإدانة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والممارسات الغير أخلاقية من المستوطنين ضد المواطنين والإسراع في بدأ عملية الإعفاء المكبر في غزة.