وزير الخارجية: التبادل التجاري بين مصر وكازاخستان يرتفع إلى 600 مليون دولار

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، تطور العلاقات الثنائية بين مصر وكازاخستان، مشيرًا إلى أن العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كازاخستان.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخستاني، إن مصر تعمل على تعزيز العلاقات مع الجانب الكازاخستاني في مختلف المجالات، بما يدعم التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكازاخستان ارتفع إلى 600 مليون دولار، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم العلاقات الثنائية.

وأضاف عبد العاطي أن كازاخستان تمثل بوابة مصر إلى آسيا الوسطى، بما يتيح فرصًا لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.