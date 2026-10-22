البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف لحرية الفكر للمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الخميس منح جائزة ساخاروف لحرية الفكر للعام 2026 للمحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي هذا، في ظل ما تواجهه المحكمة من عقوبات أمريكية.

وقالت ميتسولا أمام أعضاء البرلمان في ستراسبورج : لقد تأسس الاتحاد الأوروبي على احترام التعددية والمؤسسات الدولية، وتأتي هذه الجائزة تقديرا للعمل المهم الذي تقوم به المحكمة في دعم القانون الدولي والعدالة"، وفي وقت تواجه المحكمة "تحديات غير مسبوقة".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اختيرت الخميس ضمن القائمة النهائية المُرشحة للفوز بأرفع جائزة للاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، في ظل ضغط مؤيديها لمنحها الجائزة باعتباره دعما لقواعد النظام العالمي التي بدأت تتفكك.