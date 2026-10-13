نواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون المفوضية بالدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العقوبات الأمريكية

دعا نواب بالبرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات قوية للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العقوبات الأمريكية، وذلك في رسالة بعثوا بها إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، واطلعت عليها مجلة "بولتيكو".

جاء في الرسالة، التي وقعها 58 نائبًا بالبرلمان الأوروبي، «ندعو رسميًا إلى الاستخدام العاجل لجميع الأدوات المتاحة لنا لحماية المحكمة الجنائية الدولية من تداعيات هذه العقوبات».

وطالب النواب فون دير لاين بـ«رسم خط واضح» في مواجهة الإدارة الأمريكية.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هددت مرارًا بـ«هدم المحكمة الجنائية الدولية لبنة لبنة».

وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على عدد من قضاة المحكمة، من بينهم قضاة من فرنسا وإيطاليا وسلوفينيا، عقب إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتهدد العقوبات الأمريكية التي أعلنت الجمعة بقطع المحكمة الجنائية الدولية عن النظام المالي العالمي القائم على الدولار، فضلًا عن حرمانها من خدمات غالبية مزودي الخدمات التكنولوجية.

وقال النواب إن العقوبات تمثل «هجومًا من قوة أجنبية على كيان موجود على أراضي الاتحاد الأوروبي، باستخدام نظامنا المالي».

وطالبوا المفوضية الأوروبية بتفعيل تشريع يُعرف باسم «قانون الحجب»، من شأنه منع الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأمريكية فور انتهاء فترة سماح مدتها 180 يومًا.

وفي أعقاب اجتماع عقد في لوكسمبورج، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على البحث عن حلول عملية تتيح للشركات الأوروبية مواصلة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أفاد به دبلوماسيان. إلا أن نواب البرلمان الأوروبي طالبوا برد أكثر حزمًا.

وجاء في رسالتهم «إن بقاء القيم التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي على المحك، وكذلك استقلال أوروبا ومصداقيتها في حماية مواطنيها وكياناتها من العقوبات الأجنبية». وأضافوا «الأمر يتعلق ببقاء الاتحاد نفسه».