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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تعطل خدمات حكومية إلكترونية وتلجأ لبروتوكولات أمنية ذات طابع عسكري

بريطانيا
بريطانيا
محمود نوفل


تعطلت خدمات حكومية بريطانية إلكترونية عقب حادث سيبراني تسبب في توقف مواقع إلكترونية على مستوى العالم.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء البريطانية (داونينغ ستريت) أن بعض الخدمات "المحدودة" قد تكون غير متاحة مؤقتاً، بينما يجري العمل على معالجة ثغرات أمنية محتملة في لغة البرمجة "PHP".

كما اضطرت مراكز فحص المركبات إلى استخدام القلم والورق لتسجيل نتائج فحوصات السلامة (MOT)، وذلك بعد تعطل نظام “وكالة معايير السائقين والمركبات” المستخدم لتدوين هذه البيانات.

يأتي ذلك في أعقاب اكتشاف ثغرة في لغة "PHP" -وهي عنصر جوهري في البنية التحتية للمواقع الإلكترونية- مما أثار قلقاً واسع النطاق حول العالم.

وتتيح هذه الثغرة للمخترقين إمكانية التسلل إلى حركة البيانات بين المواقع وقواعد البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى كشف كلمات المرور، وتفاصيل بطاقات الائتمان، ومعلومات أخرى حساسة. ويشير خبراء الأمن السيبراني إلى أنه تم رصد ملايين المحاولات للاختراق منذ الكشف عن هذه الثغرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي أعقاب هذا الحادث، حذر مسؤولو الأمن السيبراني في بريطانيا المؤسسات بضرورة تحديث أنظمتها بشكل عاجل.

وقام “مكتب مسؤولية الميزانية” بإيقاف موقعه الإلكتروني مؤقتاً لحماية معلومات حيوية تتعلق بالميزانية المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل؛ حيث يحتفظ المكتب بتفاصيل هذه الإعلانات التي تحظى بأهمية سياسية كبيرة وتؤثر بشكل مباشر على الأسواق.

وأوضح المكتب -وهو الهيئة الرقابية المالية في بريطانيا- أنه يتبع التوجيهات الرسمية في ظل الكشف عن ثغرات أمنية سيبرانية تؤثر على قطاعات واسعة من شبكة الإنترنت.

من جانبه، طبق وزير الخزانة، جون هيلي، ما وُصفت ببروتوكولات أمنية "ذات طابع عسكري" داخل وزارة الخزانة، وذلك لضمان سرية تفاصيل أول ميزانية يعلن عنها في منصبه الجديد.

بريطانيا رئاسة الوزراء البريطانية وكالة معايير السائقين والمركبات حادث سيبراني

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