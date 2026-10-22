القبض على سيدة تدير صفحة لبيع الصواعق الكهربائية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام إحدى السيدات بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع صواعق كهربائية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها، مقيمة بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.

بمواجهتها، اعترفت بإدارتها الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الصواعق الكهربائية بالاتفاق مع سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، مقابل تحصلها على مبلغ مالى من عائد بيع الصواعق.

أمكن ضبط الأخير وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتبين عدم حيازته أية صواعق.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد بأنه كان يحوز عددا من الصواعق وقام ببيعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





