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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتحلوا صفة موظفي بنوك.. سقوط عصابة دولية للنصب على الأجانب خارج البلاد

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي دولي "يحملون جنسية عدة دول أجنبية" لقيامهم بالنصب والإحتيال على الأجانب المتواجدين بالخارج والإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى دولى يضم (28 شخصا "يحملون جنسية عدة دول أجنبية" - تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال الإلكترونى على الأجانب المتواجدين خارج البلاد) والإستيلاء على أموالهم المودعة بالبنوك بالخارج من خلال التواصل مع ضحاياهم وإيهامهم بكونهم موظفين بالبنوك ووجود عطل ببطاقاتهم البنكية أو طلب تحديث البيانات أو إرسال روابط إلكترونية مزيفة لهم تمكنهم من إختراق هواتفهم ، وعقب ذلك يتم تحويل الأموال التى تم الإستيلاء عليها على حساباتهم بالخارج أو شراء عملات رقمية مشفرة للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم، وضُبط بحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 48 هاتف محمول ، 87 جهاز لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")  .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى دولى الأجانب

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