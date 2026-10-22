وزير العمل يؤكد أهمية زيادة نسبة تشغيل النساء ودعم ذوي الهمم في المصانع

أكد حسن رداد، وزير العمل على ضرورة الحفاظ على جودة وفرص العمل اللائقة، مشدداً على أهمية رفع نسب تشغيل السيدات في المصانع لتتناسب مع المعايير العالمية، من خلال إطلاق مبادرات كبرى ترتكز على التوعية وتغيير الأفكار والأيديولوجيات، فضلاً عن توفير دورات تدريبية متخصصة.

وفيما يتعلق بدعم ذوي الهمم، أشار الوزير، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، إلى أهمية تفعيل فرص العمل المتاحة لهم داخل المنشآت الصناعية.

وأشاد بالتجاوب الكبير من المستثمرين وأصحاب الأعمال مع الدور الجديد لمكاتب العمل، والذي تحول من مجرد دور رقابي تقليدي إلى فكر توافقي يهدف إلى إزالة المخالفات في مهدها، ودعم الاستثمار عبر "وحدة تيسير المستثمرين والصناع" لحل مشكلاتهم.