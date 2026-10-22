مريض نفسى ومدمن.. الداخلية تكشف تفاصيل إحراق شخص لستائر داخل كنيسة بالجيزة

تلقت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بدخول أحد الأشخاص إلى كنيسة السيدة العذراء، الكائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وإحداث تلفيات، وإشعال النيران جزئيًا في بعض الستائر بها.

وبالانتقال؛ تبين وجود آثار اشتعال جزئي للنيران في 3 ستائر وسجادة أرضية في قاعة بالطابق الأول بالكنيسة.

كما تبين وجود شخص جالس على أحد الكراسي، متجردًا من ملابسه بالجزء العلوي من جسده، ويهذي بكلمات غير مفهومة، وتمت السيطرة عليه وضبطه.

وبالاطلاع على كاميرات المراقبة؛ تبين دخول المذكور إلى الكنيسة حاملًا زجاجة مياه بلاستيكية بها مادة بيضاء، دون استيقافه من أفراد الأمن الإداري المسؤولين عن البوابة.

وبفحص موقف مرتكب الواقعة؛ تبين معاناته من اضطرابات نفسية نتيجة إدمانه مخدر الآيس، وسبق إيداعه بإحدى المصحات النفسية.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.