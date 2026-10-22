قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز جديد للدراجات المصرية في كينيا| مهند سعيد يحصد برونزية الطريق.. وجودي محمد تتوج بالفضية
حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مهاجم مودرن سبورت.. مصدر يكشف
ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في الكويت اليوم
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي
بزعم تهديد القوات.. استشهاد مواطن سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص جيش الاحتلال
حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟
الوزراء: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن "تخفيف الأحمال الكهربائية" غير صحيحة
وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان تعزيز التعاون الثنائي واحتواء التصعيد الإقليمي
خلال اتصال مع نظيرته بالكونغو الديمقراطية.. وزير الخارجية يؤكد على أهمية التعاون في نهر النيل
دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن
البنتاجون ولوكهيد توقعان اتفاقا ضخما لإنتاج 850 مقاتلة F-35 خلال 10 سنوات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في بلاغ عن إطلاق نار بمنطقة حومش شمال الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي

الحوثي
الحوثي
محمد شحتة

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنَّته جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة عدد من المدنيين.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات التي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها، متقدِّمًا بخالص التعازي إلى أهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

شيخ الأزهر يدين استهداف مطار الملك فهد 

كما أدان شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي استهدف مطار الملك فهد بالدمام بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن سقوط شخصين وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء، مؤكدًا أن استهداف المنشآت المدنية يمثل انتهاكًا للقواعد الإنسانية والأعراف الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، واعتداءً صارخًا على مبادئ الإسلام وأصول شريعته وقيمه وأخلاقه.

وشدد الأزهر الشريف على أن الاعتداء على المنشآت المدنية بالمملكة وتعريض حياة الأبرياء للخطر أمر مرفوض بكل المقاييس الشرعية والإنسانية والأخلاقية، ولا يمكن تبريره مهما كانت الأسباب. كما يدعو الأزهر إلى ضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف الاعتداءات التي تستهدف المملكة بشكل فوري، بما يحفظ أرواح المدنيين الأبرياء، ويحول دون اتساع دائرة الصراع والحروب، ويصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

الحوثي مطار الملك فهد الأزهر شيخ الأزهر مجلس حكماء المسلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

ترشيحاتنا

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

نوعيه

الكشف المبكر ينقذ الحياة.. جلسة توعية بصحة المرأة خلال أكتوبر الوردي

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

بالصور

عصير طبيعي في المنزل يُحسن المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية

لهؤلاء الأشخاص فقط .. أطعمة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

فيديو

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد