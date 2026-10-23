محاكمة 27 متهما بـ«خلية أكتوبر» الإرهابية.. غدا

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، محاكمة 27 متهمًا، فى القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة بالخلية الهيكلية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2014، وحتى 27 يونيو 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثالث وحتي الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرون ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والثامن والتاسع عشر والحادي والعشرون حيازة أسلحة نارية.