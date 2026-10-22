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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شريعة الأزهر بدمنهور تعقد مؤتمرها الدولي عن الأمن السيبراني وأهميته في حماية المجتمعات

كلية الشريعة والقانون بدمنهور
كلية الشريعة والقانون بدمنهور
محمد شحتة

تعقد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بدمنهور، مؤتمرها العلمي الدولي السنوي السابع تحت عنوان: «الأمن السيبراني وتأثيره على حماية المجتمع» بالتعاون مع كليتي الشريعة والقانون بطنطا وتفهنا الأشراف، وذلك يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2026م.

ويضم تشكيل إدارة المؤتمر : الدكتور محمد عبد الله مغازي، عميد الكلية، رئيسًا، والدكتور محمد علي عكاز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أمينًا للمؤتمر، والدكتور طه الرشيدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقررًا، فيما يتولى الدكتور يوسف خليل، مدير وحدة ضمان الجودة، رئاسة اللجنة العلمية للمؤتمر.

وأوضح الدكتور محمد مغازي أن القضية التي يناقشها المؤتمر هذا العام ليست شأنًا تقنيًّا صرفًا يقتصر على علوم الحاسوب والشبكات؛ بل هي في جوهرها قضية حق وعدل ونظام عام تتقاطع فيها النصوص الشرعية والقواعد القانونية والأبعاد الأخلاقية، ويتواكب مع الاستراتيجية الوطنية المصرية للأمن السيبراني (2023- 2027) الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبراني، لافتًا إلى أن المؤتمر يسعى من خلال أبحاثه الرصينة إلى دعم محاور هذه الاستراتيجية وغاياتها الكبرى.

وأكد عميد الكلية أن المؤتمر يأتي استجابةً للاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية وما يصاحبها من تحديات قانونية وشرعية واقتصادية واجتماعية تتطلب دراسة متعمقة، موضحًا أن المؤتمر يستهدف إبراز دور الدراسات الشرعية والقانونية في تأصيل قضايا الأمن السيبراني ووضع الضوابط المنظمة لها، ودراسة الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر الإلكترونية المتصاعدة، وتعزيز التعاون الدولي وتقديم معالجات دقيقة تجمع بين التأصيل الشرعي والتحليل القانوني والتطبيقات المعاصرة، إضافة إلى ترسيخ الوعي المجتمعي بثقافة الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا، بما يحفظ حقوق الأفراد ويدعم استقرار المؤسسات.

محاور المؤتمر الدولي لكلية الشريعة والقانون

وأضاف «مغازي» أن المؤتمر يناقش عبر جلساته العلمية ثمانية محاور؛ وهي:

الأحكام الفقهية والضوابط المقاصدية للأمن السيبراني وحماية الخصوصية الرقمية، والحماية الجنائية والمدنية في التشريعات الرقمية وصيانة البيانات الشخصية، والحوكمة الإدارية والسيادة القانونية للمؤسسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية.

بدوره أشار الدكتور محمد علي عكاز إلى أن المؤتمر يتناول ضمن مناقشاته: التنظيم الإجرائي للجرائم الإلكترونية وتحولات القضاء الرقمي ومنصات التقاضي عن بُعد، والتنظيم القانوني في الملاحة والتجارة الدولية، وتأمين سلاسل الإمداد والمنظومات الرقمية، والتعاون الدولي لمجابهة التهديدات والحروب السيبرانية والإرهاب الإلكتروني، لافتًا إلى أن المؤتمر سيقدم رؤى وتوصيات منهجية تسهم في تطوير الأطر التشريعية، وإثراء المكتبة العلمية بالدراسات المتخصصة، بما يؤكد رسالة جامعة الأزهر في الجمع بين أصالة المرجعية الشرعية ومعاصرة متطلبات العصر.

من جانبه أشار الدكتور طه الرشيدي إلى أن من الأهداف الجوهرية للمؤتمر مناقشة توفير الأطر القانونية لحماية البنى التحتية المعلوماتية الحرجة وبناء الثقة الرقمية عبر تمكين جهات إنفاذ القانون والقضاء من أدوات الإثبات الإجرائي الحديث، إضافة إلى تعزيز الشراكة الدولية والتعاون الإقليمي في مواجهة الجريمة المنظمة، وصولًا إلى بناء الكفاءات الوطنية ونشر الوعي الرقمي المجتمعي.

يُعقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ونائبي رئيس الجامعة: الأستاذ الدكتور سيد بكري، والأستاذ الدكتور رمضان الصاوي.

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