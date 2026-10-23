أدعية يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. كلمات تقربك إلى الله وتشرح صدرك

أدعية يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور .. يحرص كثير من المسلمين على اغتنام يوم الجمعة في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، طلبًا للرزق الواسع والبركة في الحياة والخلاص من الهموم والكروب، لما لهذا اليوم من مكانة عظيمة في الإسلام، إذ خُلق فيه آدم عليه السلام، كما يتضمن ساعة مباركة يُرجى فيها إجابة الدعاء، دون تحديد وقتها على وجه القطع، وهو ما يدعو المسلم إلى الإكثار من الدعاء والذكر طوال اليوم.

أدعية مستحبة لطلب الرزق يوم الجمعة

اللهم يا مالك الملك، يا واسع الفضل والعطاء، ارزقني من فضلك رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا، وافتح لي أبواب الخير، وبارك لي فيما أعطيتني، واجعل رزقي عونًا لي على طاعتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني من خيرات الدنيا ما يكفيني، واغنني بفضلك عمن سواك، وأكرمني بعطائك الذي لا ينفد، واكتب لي من الرزق ما تقر به عيني، وتطمئن به نفسي، وتستقيم به أحوالي.

اللهم اقضِ حاجتي، ويسّر أمري، ولا تجعلني محتاجًا إلى أحد من خلقك، واكتب لي الخير حيث كان، وحقق لي ما فيه صلاح أمري، وارزقني من واسع كرمك رزقًا طيبًا مباركًا من حيث لا أحتسب.

اللهم يا كريم يا وهاب، إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قليلًا فبارك لي فيه، وإن كان كثيرًا فاجعل فيه الخير والبركة، وسخّر لي أسباب الرزق الحلال، وافتح أمامي أبواب فضلك ورحمتك يا رب العالمين.

دعاء تفريج الهموم وتيسير الأمور



ويقبل كثير من الناس على البحث عن صيغ دعاء تشرح الصدر وتزيل الهموم وتيسر الأمور، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء تفريج الكرب قوله لا إله إلا الله رب العرش العظيم ورب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، وفيما يلي مجموعة من أدعية الرزق وفك الضيق التي يستحب ترديدها في يوم الجمعة، ومنها:

اللهم في يوم الجمعة امنحنا بشرى تروي القلوب كالغيث، وسعة تغمر النفوس، وفرحة تمحو آثار الحزن، وفرجًا لكل صابر، وشفاءً لكل مريض، ورحمة لكل ميت، وتحقيقًا لكل رجاء، واستجابة لكل دعاء، اللهم اجعل لنا في كل شأن نصيبًا من الخير.

اللهم لا تجعلنا من الخائبين، وامنحنا خير ما تمنحه لعبادك الصالحين، ولا تصرفنا عن فيض كرمك خاسرين، ولا تتركنا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أسألك من واسع فضلك وعظيم عطائك أن تيسر لي وللمسلمين من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ومن كل ذنب سترًا، وأن تقضي ديني، وأن تهون علي ما اشتد من أعباء الدنيا والآخرة.

أدعية قرآنية للرزق والبركة في المال

يفضل للمصلي أن يقول أدعية الفجر وأدعية الرزق عقب صلاة الفجر فالدعاء بعد الصلوات المفروضة مستجاب بإذن الله ومن أفضل صيغ دعاء الفجر للرزق أن نقول :