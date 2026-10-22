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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"مستقبل وطن" يصدر قرارًا بتعيين محمد غريب أمينًا مساعدًا لأمانة العمل الجماهيري المركزية

تعيين محمد أحمد محمد
تعيين محمد أحمد محمد
عبد الرحمن سرحان

أصدر حزب مستقبل وطن، اليوم، قرارًا بتعيين محمد أحمد محمد غريب أمينًا مساعدًا لأمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب، وذلك في إطار التشكيلات التنظيمية للحزب، ودعم جهود تطوير منظومة العمل الجماهيري وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وأعرب محمد غريب، عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها تمثل تكليفًا ومسؤولية كبيرة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الحزب وتعزيز دوره في التواصل مع المواطنين والتفاعل مع قضاياهم واحتياجاتهم.

مواصلة العمل وبذل أقصى الجهود

وتقدم محمد غريب، بخالص الشكر والتقدير إلى النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، على الثقة الغالية والدعم، كما وجه الشكر إلى المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية، على دعمه وثقته، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل حافزًا لمواصلة العمل وبذل أقصى الجهود للارتقاء بالأداء التنظيمي والجماهيري للأمانة.

وأكد محمد غريب، أن هذه المسؤولية تمثل دافعًا قويًا للعمل بإخلاص وجدية، وأن أكون على قدر الثقة الممنوحة لي، بما يحقق أهداف الحزب ويخدم المواطنين، مشيرا إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم للعمل الجماهيري، والتعاون مع أعضاء الأمانة في تنفيذ خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الحزب ويعزز حضوره بين المواطنين في مختلف الفعاليات والمناسبات المجتمعية.

كما أكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل الميداني والتعاون والتنسيق بين جميع أعضاء الأمانة، مشددًا على التزامه ببذل أقصى الجهود للقيام بمهامه على الوجه الأمثل، وتحقيق تطلعات قيادات الحزب وأعضائه، بما يسهم في دعم مسيرة حزب مستقبل وطن وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.

مستقبل وطن محمد غريب العمل الجماهيري المركزية محمد أحمد محمد

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