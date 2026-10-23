بيطري الشرقية: تحرير 13 محضرا وضبط 940 كيلو لحوم ودواجن مخالفة بههيا

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال بيع وتداول المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالاشتراك مع مباحث التموين، نفذت حملة تفتيشية بنطاق مركز ومدينة ههيا والقرى التابعة لها.

وأسفرت الحملة عن تحرير (١٣) محضرًا، وضبط إجمالي (٩٤٠ كجم) من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، والدواجن مجهولة المصدر والمذبوحة خارج المجازر المرخصة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.